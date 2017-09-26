Cavani'ye penaltı atmaması için 1 milyon euro teklif edilmiş!

Cavani'nin Neymar'la yaptığı penaltı kavgasının yankıları sürüyor. Bu iddia çok konuşulacak.

PSG'nin golcü oyuncusu Edinson Cavani, penaltı atışlarını Neymar'a bırakması karşılığında kendisine teklif edilen 1 milyon euro'luk bonusu reddetmiş.

Devler Ligi programı

Lyon'u 2-0 devirdikleri maçta penaltı atışını Neymar'a bırakmayan Cavani, serbest atışlarda da topun başına geçmek istemiş, bu durum ikili arasında gerginliğe neden olmuştu.

El Pais'e göre, Cavani'nin sözleşmesinde Ligue 1'i gol kralı olarak bitirmesi halinde 1 milyon euro alacağı yazıyor. PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, penaltı atışlarını Neymar'a bırakması halinde, bu 1 milyon euro'yu ödeyeceğini taahhüt etti fakat Uruguaylı forvet oyuncusu bunu kabul etmedi.

PSG yöneticileri, Neymar'ın da kapısını çaldılar. Brezilyalı futbolcudan, penaltı atışlarını Cavani'ye bırakma 'yüce gönüllülüğünde' bulunması istendi fakat Neymar bu öneriyi geri çevirdi.

Paris Saint-Germain, Neymar'ı 222 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek Barcelona'dan koparmıştı.