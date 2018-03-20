Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yapılacak Münbiç görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Toplantısı’nda basın mensuplarının sorularını cevaplayan Çavuşoğlu, “ABD ile görüşmeler kesilmedi, devam ediyor” açıklamasını yaptı.

Çavuşoğlu, ‘ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşecek misiniz” sorusuna ise, “Daha belli değil, göreve başlamasını bekliyoruz. 3’lü mekanizma için görüşme sürecek. Müsteşarımız Ümit Yalçın önümüzdeki günlerde ABD’ye gidecek” ifadelerini kullandı.

ABD eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Şubat ayındaki Ankara ziyaretinde iki ülke arasında Suriye, “FETÖ” ile mücadele ve PKK ile mücadele konularında ortak mekanizmalar kurulmasına karar verilmiş, Tillerson ve Çavuşoğlu’nun 19Mart’ta Washington’da biraraya gelmesi kararlaştırılmıştı.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta Tillerson’ı görevden alarak yerine CIA Başkanı Mike Pompeo’yu getirmiş, bu nedenle Çavuşoğlu’nun 19 Mart’taki Washington ziyareti de ertelenmişti.