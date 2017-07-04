Çavuşoğlu açıkladı: Guterres geliyor

Çavuşoğlu açıkladığı: Guterres geliyor

Türk tarafının tıkanan müzakere sürecinin önünün açılması için ısrarla Crans Montana'ya gelmesini istediği Genel Sekreter Antonio Guterres, Perşembe günü burada olacak. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, küçük küçük ilerlemeler olduğunu kaydederek, Genel Sekreter'in de buna uygun olarak geleceğini bildirdiğinini söyledi. Çavuşoğlu az önce toplantı çıkışında şu kısa açıklamayı yaptı: "Konferans toplantıları yarın devam edecek. Guteres Perşembe günü geliyor. Ciddi bir iş. Önemli bir rolü var. Görüşmelerin çerçevesini belirlemiştik. Sürece olumlu bir enerji getirmişti. Varlığı önemlidir çünkü bu görümeler çok önemlidir. "İlerleme var mı sorusuna ise Çavuşoğlu, "Yavaş yavaş ilerliyoruz" yanıtını verdi.