Çavuşoğlu, Akıncı ile görüşmesini Twitter’dan duyurdu

KTC’nde bulunan Türkiye Dışileri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile başbaşa görüştü.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşmesine ilişkin twitter hesabından açıklama yaptı ve fotoğraf paylaşımında bulundu.

Çavuşoğlu, twitter hesabından “Sayın Mustafa Akıncı ile Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik atılabilecek adımları görüştük.Yapıcı tüm çabalarımıza rağmen sonuçsuz kalan Kıbrıs Konferansı sonrası dönemi değerlendirmek üzere KKTC’deyiz” ifadelerine yer verdi.

Çavuşoğlu- Akıncı görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmeye geçilmesi bekleniyordu ancak programın uzaması nedeniyle heyetler arası görüşme yapılmadan çalışma yemeğine geçildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımıyla Meclis Başkanı Sibel Siber, Başbakan Hüseyin Özgürgün, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Çalışma yemeğinde Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da hazır bulundu.

Yemeğin ardından açıklama yapılmayacağı bildirilirken; Çavuşoğlu’nun çalışma yemeğinin ardından KKTC’den ayrılması bekleniyor.