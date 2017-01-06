Çavuşoğlu: Çözüm için her zamankinden daha çok iyimserim

Amerika Birleşik Devletler’ndeki temaslarını sürdüren Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, Kıbrıs konusunda artık son aşamaya gelindiğini belirterek iki taraf ve BM’nin yapıcı bir şekilde çalıştığını, Türkiye’nin de süreci en başından beri desteklediğini söyledi.

Çavuşoğlu, mevcut birtakım sorunların çözülebilmesi için ise Cenevre’de 9-11 ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek toplantı öncesinde görüşülmeye devam ettiğini, 12 Ocak’ta ise iki taraf, üç garantör ülke ve Avrupa Birliği’nin bütün konuları görüşeceğini hatırlattı.

Kıbrıs sorunun çözümü konusunda her zamankinden daha iyimser olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, “Ciddi konular var, kolay da değil. Yöntemler ve çerçeve ortada, Kıbrıs’ta çözüme ulaşabiliriz. Sadece Türkiye değil, Yunanistan, Kıbrıs’ta iki taraf, Doğu Akdeniz ve bölgemizin böyle olumlu bir gelişmeye ihtiyacı var. Kolay değil ama çözüme ulaşılması konusunda kararlıyız.” dedi.

Müzakerelerde toprak, sınırlar, güvenlik, garantörlük gibi ciddi konular bulunduğunu, masada iki taraf ve üç garantör ülke olmak üzere toplam 5 tarafın yer alacağını anlatan Çavuşoğlu, anlaşmaya hazır olunca ve bunun için irade de varsa bazıları ciddi bile olsa sorunların hepsinin üstesinden gelinebileceğini ifade etti.

En önemli konunun adadaki iki halkın düşüncesi olduğuna değinen Çavuşoğlu, “Bu konuda Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin daha fazla problemi var. Halkı ikna etmeleri gerekiyor. Türk tarafında bu kadar ciddi bir sıkıntı yok. Tabii Türk halkının kaygıları da gözardı edilemez.” görüşünü dile getirdi.

Bakan Çavuşoğlu, New York’ta Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ile de biraraya gelerek hem Kıbrıs konusunu hem de ikili görüşmeleri ele alacaklarını belirtti.



