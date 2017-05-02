Çavuşoğlu: 'Kasaplar fiyatı yukarı çekti'

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, kasapların fiyatları yukarı çektiğini dile getirerek, marketlerdeki et fiyatlarının kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Küçükbaşta kuralın alınan fiyatın 2,2 katına satış olduğunu ve bunun da 35-40 TL bandına denk geldiğine işaret eden Çavuşoğlu, büyükbaşta ise bunun 2,5 kata kadar çıkabileceğini, yani 35 TL civarlarına denk geldiğini söyledi.

Küçük kasapların hayvan alamayacak noktaya getirilmeye çalışıldığını ve buna izin verme niyetinde olmadıklarını kaydeden Çavuşoğlu, ithale yol açacak ya da Güney Kıbrıs’tan geçişlere izin verecek bir açılıma gitme düşüncecisinde de olmadıklarını dile getirdi.

Çavuşoğlu konuyla ilgili her türlü tedbiri almaya hazır olduklarını anlattı.