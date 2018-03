Çavuşoğlu-Özersay Ortak Basın Toplantısı Düzenledi

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC ve Türk halkının ada etrafındaki rezervlerde hakkı olduğunu ve bu hakkın garanti altına alınması gerektiğini belirtti. Çavuşoğlu, “Bu konudaki mesajlarımızı BM, AB ve Kıbrıs'la ilgilenen tüm ilgili kurum ve ülkelere ilettik. Rum tarafının tek taraflı bu tür çalışmalarına izin veremeyeceğimizi de güçlü bir şekilde bir kere daha vurgulamak isteriz." dedi.



Çavuşoğlu ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



KKTC'de kurulan yeni hükümette Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanlığı görevine gelen Özersay'ı ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Çavuşoğlu, hem baş başa hem de heyetler arası görüşmelerin verimli geçtiğini belirtti.



Çavuşoğlu, görüşmelerde iki ülke arasındaki bağları güçlendirme, KKTC'nin görünürlüğü ve yurt dışında daha etkin olması üzerine yürütülecek çalışmalar ve KKTC'nin temsilcilik sayısını artırma konularının ele alındığını ifade etti.



Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tek taraflı hidrokarbon çalışmaları konusunda neler yapılabileceği ve Kıbrıs sürecinin bundan sonra hangi parametrelerle ve ne üzerine müzakere edileceğini görüştüklerini anlattı.



Çavuşoğlu, geçen yıl ocak ayında Cenevre'de, temmuz ayında da Crans Montana'da düzenlenen müzakereler ve konferanslarda Rum tarafının, mevcut parametreler ile bir sonuca varmak istemediğini gösterdiğine dikkati çekerek, "Hem KKTC'de hem Rum tarafında seçimler sona erdi.

Önümüzdeki süreçte bu konu hem BM hem de AB nezdinde gündeme gelecek ama her şeyden önce ne yapacağımızı kararlaştırmamız lazım. Bunun için önümüzdeki günlerde Türkiye ve KKTC olarak neler yapabileceğimizi yani ne istediğimizi, hangi yöntemle bir çözüme gidebileceğimizi değerlendireceğiz. Bir yol haritamız olacak." diye konuştu.



Müzakere sürecinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan'ın da tutumlarının önemli olduğunu ve bu konuda özellikle Yunanistan ile temaslarını sürdüreceklerini belirten Çavuşoğlu, "Biz her zaman kalıcı, sürdürülebilir, adil bir çözümden yana olduk. Özellikle siyasi eşitlik çok önemlidir. KKTC ve Kıbrıs Türk halkının haklarının korunması da bizim için her zaman bir kriter olmuştur. Biz inanıyoruz ki önümüzdeki süreçte de hem Türkiye hem Kıbrıs Türk halkı bu tutumunu sürdürecektir." dedi.



Çavuşoğlu, bugüne kadar KKTC üzerindeki haksız izolasyonun devam ettiğine dikkati çekerek, "Yani çözümsüzlüğü isteyen ödüllendirildi. Çözüm isteyen Kıbrıs Türk halkı bugüne kadar cezalandırıldı. Bundan sonraki süreçte artık bunlara müsaade etmeyeceğimizi bir kere daha vurgulamak isterim." ifadelerini kullandı.



Rum tarafının ayrıca tek taraflı hidrokarbon sondaj ve araştırma çalışmalarını durdurması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "KKTC ve Türk halkının ada etrafındaki rezervlerde hakkı vardır ve bu hak garanti altına alınmalıdır. Bu konudaki mesajlarımızı BM, AB ve Kıbrıs'la ilgilenen tüm ilgili kurum ve ülkelere ilettik. Rum tarafının tek taraflı bu tür çalışmalarına izin veremeyeceğimizi de güçlü bir şekilde bir kere daha vurgulamak isteriz." diye konuştu.



Türkiye'nin garantör ülke olarak KKTC ve Kıbrıs Türk halkının haklarını korumakla mükellef olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Rum tarafının yine seçimlerden sonra 'sıfır asker sıfır garanti' yaklaşımı ham hayalden bile ötedir. Crans Montana'da da bu hayallerden, bu rüyalardan artık vazgeçmelerini, uyanmalarını tavsiye etmiştik ama gördüğümüz kadarıyla henüz bu rüyadan uyanmamışlar. Dolayısıyla böyle ham hayaller peşinden koşmak yerine adadaki gerçekleri daha iyi idrak etmelerini tavsiye ederiz." ifadelerini kullandı.



Çavuşoğlu, bundan sonraki süreçte de KKTC ile çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.