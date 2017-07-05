Çavuşoğlu: Rum tarafı trübünler oynuyor

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Crans Montana'daki Kıbrıs Konferansı'nın bugünkü bölümünün ardından yaptığı açıklamada, Rum trafının önerilerini henüz görmediğini, kendisinin dahi görmediği önerilerin basına sızdırılmasını eleştirdi.

Çavuşoğlu, önerilerin sızdırılmasını eleşrtirerek, Rum tarafının trübünlere oynadığını kaydetti.

Yarın durumun nereye gideceğinin belli olacağını kaydeden Çavuşoğlu, görüşmelerin sonsuza dek süremeyeceğini, tablonun yarın akşam netleşeceğini belirtti. Öavuşoğlu, "Ne olacaksa olacak, olmayacaksa da olmayacak. Daha fazla zaman kaybına gerek yok" dedi.