HABER KIBRIS

Çavuşoğlu: Sabırlı olun

06/07/2017

Çavuşoğlu: Sabırlı olun
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, TC Dışişleri Bakanı Mevüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği görüşme az önce  sona erdi. Çalışma yemeği için  konferans merkezinden ayrılan Guterres açıklama yapmadı sadece basını selamlamakla yetindi. Çavuşoğlu ise basının sorularına karşılık, İngilizce, "Sabırlı olun" dedi.

Kıbrıs Zirvesi için Crans Montana'da bulunan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman twitter paylaşımında "Burada çok uzun, yorucu, engebeli bir yol koşuldu ve bu koşunun son düzlüğündeyiz. En uzun gün... Sabır, soğukkanlılık ve yoğun çaba..." dedi.

Kıbrıs konferansını takip eden gazeteci Esra Aygın ise Facebook'taki paylaşımda  "Aldığım bilgiye göre BMGS'nin çerçeve anlaşmayı ilan edeceği açıklama hazır. Geriye kalan tek şey irade!" ifadelerini kullandı

 



TAGS: Kıbrıs Konferansı, Crans-Montana, Kıbrıs konferansı
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