Çavuşoğlu son noktayı koydu!

TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rumların Akdeniz'de sürdürdüğü tek taraflı faaliyetleri eleştirdi ve "Bu süreç ömür boyu bu şekilde gidemez" dedi.

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanılığı Resmi Konutu'nda Estonya Dışişleri Bakanı Sven Mikser ile bir araya geldi.

İki bakan görüşme sonrası kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Doğu Akdeniz’de tek taraflı sürdürdüğü hidrokarbon faaliyetlerine değindi.

Rum yönetiminin tek taraflı olarak bölgede adım atmasının doğru olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, "Çünkü Kıbrıs adası etrafındaki rezervlerde Kıbrıs Türk halkının da hakkı vardır" dedi.

Çavuşoğlu, "Artık bundan sonra başka süreçler olacak Kıbrıs'ta. Ömür boyu bu şekilde bu süreç böyle gidemez" diye konuştu.

"AB SORUNUN ARKASINA SIĞINMAMALI"

"AB ülkelerinin de artık Kıbrıs sorununun arkasına sığınmaması gerekiyor" diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"2004 yılında referandumdan sonra AB sözünü tutmadı. Şimdi KKTC üzerindeki ambargo ve kısıtlamaların bir an önce kalkması lazım. Bu bir kere insani değil. Bu çağda bir tarafı haketmediği şekilde üye yapıyorsunuz, diğer tarafı baskı altında tutuyorsunuz. İnsani olmayan yaptırımlar uyguluyorsunuz.

Bu doğru bir şey değil ama önümüzdeki süreçte biz sadece Kıbrıs konusu değil, diğer konularda da AB ile ilişkilerimizi sürdürmek isteriz. Burada da AB'den samimiyet bekliyoruz."

"UMARIM KRİZİN ÇÖZÜLMESİNE VESİLE OLUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Katar krizinin çözümüne ilişkin Körfez ülkelerine yapacağı ziyaretle ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine Çavuşoğlu, bu ziyaretin amacının krizin çözümüne katkı sağlamak olduğunu ifade ederek, "Umarım Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bölgeye yapacağı ziyaret bu krizin çözülmesine vesile olur" dedi.