Çavuşoğlu, su projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu

Türkiye’den getirilen suyun tarım amaçlı kullanımı için düğmeye basılıyor.

Hazırlanan projenin hayata geçirilmesi için ihale süreci başladı.

Bu amaçla ilk olarak Geçitköy barajından suyun geçişini sağlamak amacıyla tesis edilecek olan 5.7 km’lik tünel için ihale 10 Ağustos’ta tamamlanacak.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, KKTC ile TC arasında 27 Temmuz 2010 yılında imzalanan “KKTC’nin Su İhtiyacının Karşılanmasına İlişkin Hükümetler Arası Çerçeve Antlaşması”nda belirlenen yatırımların yapılmasına yönelik sürecin işlediğini belirtti.

Geçitköy barajındaki suyun nüfusun yüzde 80’ine ulaştırıldığını ifade eden Çavuşoğlu, Su İşleri Dairesi’nin, Türkiye’den gelen suyun ülkenin her tarafına ulaşabilmesi için kendi mevcut kaynaklarıyla pratik çözümler üretilmesi noktasında çalışmalarını aralıksız ve özveri ile sürdürdüğünü kaydetti.

Devlet Su İşleri’nin ihaleye çıktığı 52 km’lik ilave isale hattı inşaatının yapılması noktasında sürekli takipte bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, projenin tamamlanabilmesi için ihtiyaç duyulan 200 km’lik isale hattının da ihaleye çıkılması ile görüşmelerin aralıksız sürdüğünü açıkladı.

Nazım Çavuşoğlu,Geçitköy barajındaki suyun tarım alanlarına ulaştırılması projesinin önemine değinerek, süreci hızlandırmak adına Güzelyurt ve Mesarya sulama projelerini onayladıklarını belirterek, girişimlerin sonuç vermeye başladığını söyledi.

Çavuşoğlu, “bu çerçevede, Güzelyurt ve Mesarya ovalarına su sağlamak amacıyla ortak tesis durumundaki tünelin10 Ağustos 2017’de ihalesi tamamlanacaktır” ifadelerini kullandı.