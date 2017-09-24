Çavuşoğlu, Washington'da tutuklu 2 Türk'ü ziyaret etti

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mayıs ayında Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği rezidansı önündeki olayların ardından tutuklu yargılaması devam eden Yıldırım ve Narin'i cezaevinde ziyaret etti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 16 Mayıs'ta Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği rezidansı önündeki olayların ardından gözaltına alınan ve halen tutuklu yargılanan Eyüp Yıldırım ve Sinan Narin'i ziyaret etti.



Ziyaretini Twitter hesabından duyuran Çavuşoğlu, paylaşımında, "Washington'da yargılanması devam eden Sinan Narin ve Eyüp Yıldırım kardeşlerimizi ziyaret ederek, milletimizin sevgi ve selamlarını ilettik." ifadesini kullandı.



Sinan Narin’in ön duruşması 16 Haziran, Eyüp Yıldırım’ın ön duruşması ise New Jersey’den transferini takiben 30 Haziran’da sonuçlanmış ve mahkeme her iki vatandaşın da tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.



10 EKİM'DE MÜTEAKİP DURUŞMA YAPILACAK



7 Eylül'de prosedürel nitelikteki duruşmada, savcılık ve savunma makamının anlaşmaya varıp varmadığının ele alınacağı müteakip duruşmanın 10 Ekim'de yapılması karara bağlanmıştı.. Taraflar arasında anlaşmaya varılamaması halinde, esasa ilişkin jürili bir sonraki duruşmanın Ocak ayında gerçekleşebileceği belirtiliyor.



Dışişleri Bakanlığı kaynakları, avukatların girişimleri sonucunda Yıldırım’ın daha iyi koşullara sahip Central Treatment Facility’e transferinin sağlandığını, Narin’in de aynı merkeze transferi için girişimlerin devam ettiğini bildirdi.



DÜZENLİ ZİYARET VE BİLGİLENDİRME YAPILIYOR



Kaynaklar, Narin ve Yıldırım'ın, tutuklandıkları dönemden bu yana gerek Konsolosluk yetkilileri ve avukatları tarafından düzenli ziyaret edildiğini, tutuklular ve aileleriyle iletişim ve iş birliğinin devam ettiği kaydetti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 Mayıs'taki ABD ziyaretinde, Washington Büyükelçiliği Rezidansı önünde toplanan terör örgütü PKK/PYD yandaşları izinsiz gösteri ve taşkınlık yapmış, olaylar sonucunda bir PKK sempatizanı ve üç Türk gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Türklerden biri aynı gün serbest bırakılmış, Yıldırım ve Narin ise tutuklanmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 16 Mayıs'ta Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği rezidansı önündeki olayların ardından gözaltına alınan ve halen tutuklu yargılanan Eyüp Yıldırım ve Sinan Narin'i ziyaret etti.



Ziyaretini Twitter hesabından duyuran Çavuşoğlu, paylaşımında, "Washington'da yargılanması devam eden Sinan Narin ve Eyüp Yıldırım kardeşlerimizi ziyaret ederek, milletimizin sevgi ve selamlarını ilettik." ifadesini kullandı.



Sinan Narin’in ön duruşması 16 Haziran, Eyüp Yıldırım’ın ön duruşması ise New Jersey’den transferini takiben 30 Haziran’da sonuçlanmış ve mahkeme her iki vatandaşın da tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.





10 EKİM'DE MÜTEAKİP DURUŞMA YAPILACAK



7 Eylül'de prosedürel nitelikteki duruşmada, savcılık ve savunma makamının anlaşmaya varıp varmadığının ele alınacağı müteakip duruşmanın 10 Ekim'de yapılması karara bağlanmıştı.. Taraflar arasında anlaşmaya varılamaması halinde, esasa ilişkin jürili bir sonraki duruşmanın Ocak ayında gerçekleşebileceği belirtiliyor.



Dışişleri Bakanlığı kaynakları, avukatların girişimleri sonucunda Yıldırım’ın daha iyi koşullara sahip Central Treatment Facility’e transferinin sağlandığını, Narin’in de aynı merkeze transferi için girişimlerin devam ettiğini bildirdi.



DÜZENLİ ZİYARET VE BİLGİLENDİRME YAPILIYOR



Kaynaklar, Narin ve Yıldırım'ın, tutuklandıkları dönemden bu yana gerek Konsolosluk yetkilileri ve avukatları tarafından düzenli ziyaret edildiğini, tutuklular ve aileleriyle iletişim ve iş birliğinin devam ettiği kaydetti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 Mayıs'taki ABD ziyaretinde, Washington Büyükelçiliği Rezidansı önünde toplanan terör örgütü PKK/PYD yandaşları izinsiz gösteri ve taşkınlık yapmış, olaylar sonucunda bir PKK sempatizanı ve üç Türk gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Türklerden biri aynı gün serbest bırakılmış, Yıldırım ve Narin ise tutuklanmıştı.