Türkiye Deşişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında19 Mart’ta Washington’da gerçekleştirilecek ortak mekanizma toplantısına ilişkin açıklamada bulundu.

Çavuşoğlu, Menbiç’te uygulanacak modelin Fırat’ın doğusundaki tüm yerler için geçerli olduğunu belirterek, “Bir takvim üzerinde çalışıyoruz, 19’unda dışişleri bakanları toplantısında net olarak ortaya çıkacak” dedi.

ABD ile yapılan Menbiç mutabakatında kararlaştırılan modelin öncelikle Menbiç’te uygulanacağını ama amacının tüm bölgeleri kapsaması olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Suriye’de Kürtlerin olacağını ama YPG’nin olmayacağını açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu, “YPG çekilecek, ABD ve Türk askerleri olacak, YPG’nin çekilmesine nezaret edeceğiz, buranın güvenliğini ABD ve Türkiye sağlayacak. YPG’den silahların alınıp alınmadığını gözlemleyeceğiz” dedi.

Çavuşoğlu, YPG’nin gitmemesi durumunda Münbiç’e ve aynı şekilde Fırat’ın doğusuna operasyon yapılacağını vurguladı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ile oluşturulacak çalışma grubunun amaçlarının birinin de silahların geri alınması olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, Fırat’ın doğusunun Deyrizor’a kadar, rejimin olduğu yere kadar güvenli bölge haline geleceğini söyledi.