Çavuşoğlu’dan AKPM’nin Türkiye kararına tepki

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin (AKPM) Türkiye’ye yönelik “siyasi denetim” kararına tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, ”Bu yolla Türkiye’ye ceza vermeye çalışıyorsanız bu ters teper. Reform sürecinde AB’den daha çok Avrupa Konseyi’nin tavsilerini dikkate aldık. Avrupa Konseyi ile aramızda çalışma grubu var. Genel sekreterle yakın işbirliğimiz var. Parlamentonun bu aldığı kararı kabul etmiyoruz bundan sonra işbirliğimizi zayıflatan bir karardır. Bu kurumla bazı konulardaki ilişkilerimiz gözden geçireceğiz. Avrupa siyaseti çok değişiyor ve maalesef Avrupa ülkelerinde artan ırkçılık İslam karşıtlığı Avrupa kurumlarına da sirayet etti” dedi.

TSK’nın Sincar operasyonu ile ilgili de konuştu. Bakan Çavuşoğlu, ”Bize yönelik tehditlere karşı operasyon yapacağımızı her zaman herkese söylüyoruz. Operasyonu yapacağımızı bizzat müttefikimiz ABD’ye bildirdik. Aramızdaki anlaşma gereği 2 saat önce ABD ve Rusya ile operasyon yapacağımız bilgisini paylaştık. Koalisyonun Katar’daki koordinasyon merkezi ile paylaştık” ifadelerini kullandı.