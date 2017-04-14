Çavuşoğlu’nun Açıklamaları Rum Basınında

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Türkiye Hükümeti’nin Doğu Akdeniz’deki doğalgaz kaynaklarıyla ilgili önemli adımlar atacağına dair dünkü açıklaması bugünkü Rum gazetelerine de yansıdı.

Fileleftheros gazetesi, “Tehditler Aracılığıyla Güçbirliği… Çavuşoğlu, Referanduma Az Bir Süre Kala Kıbrıs’ı Doğalgazla İlgili Kışkırtıyor” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, Çavuşoğlu’nun Türkiye’deki referanduma az bir süre kala, Güney Kıbrıs’ın büyük şirketlerle imzaladığı doğalgaz anlaşmalarına yanıt vermek maksadıyla açıklama yaptığını yazdı.

Gazete, Çavuşoğlu’nun, “Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözümü için samimi çaba gösterdiği ancak Güney Kıbrıs’tan aynı samimi çabayı görmediklerine; ayrıca Rum tarafının doğalgaz ve petrol yataklarıyla ilgili tek taraflı adımlarını doğru bulmadığına” dair açıklamasını öne çıkardı.

Simerini gazetesi ise “Çavuşoğlu’ndan Beklenen Kükreme” başlıklı haberinde, Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in konuyla ilgili açıklamalarını aktardı.

Habere göre, Hristodulidis, Çavuşoğlu’nun bu açıklamalarını Pazar günkü referanduma bağlayarak, Güney Kıbrıs’ın enerji planlarının devam ettiğini söyledi. Hristodulidis, “Erdoğan’ın kabul edilemez bu açıklamalarla oy toplama çabasını anlıyoruz. Yaptıklarımıza güvenimiz tamdır. Kıbrıs MEB’indeki üçüncü tur ruhsat ihalesinin başarıyla sonuçlanması ve atılan imzalar, Türk iddialarına en güzel yanıttır” dedi.

Haravgi gazetesi ise haberi “Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz Doğalgazı İçin Adım Atacağız” başlığıyla aktardı.