Av.Ali Alper Tüfekçi’den Samsunspor'a Jest

Samsunspor’un deplasmanda oynadığı Denizlispor maçında takımın konaklaması ve yolculuğuna destek veren destekçilere teşekkür edildi.

Samsunspor Resmi İnternet Sitesi aracılığı ile Samsunlu işadamlarının Denizli’de ki oteli olan North Point’e teşekkür edildi.

Destekçilerimizin başında gelen Samsunlu Avet Hukuk Kurucusu Avukat Ali Alper Tüfekçi tarafından Samsunspor’un Denizli deplasmanı dönüşü için takıma destek verildiği öğrenildi.