Ercan ve ve Keçicilik Üretme Çiftliği arasındaki bölge çekirge sürüsü tarafından istila edilmiş.

Yetkililer, o bölgede hayvanların otlatılmaması ve hasat yapılmaması uyarısında bulundular…

…

Bu istila olayı ciddidir…

…

Yüzyıllar önce dönem dönem Kıbrıs toprakları çekirgelerin istilasına sahne olurdu.

Elde ettiğimiz en eski çekirge istilası 1354 ve devamı yıllarında olmuş.

Exerpta Cypria’da yer alan Guovanni’nin “Fiorentina Günlüğü”nde bu istiladan söz edilir.

O dönemler Kuzey Afrika’da korkunç bir şekilde çekirge istilası yaşanıyor ve akabinde yaşam neredeyse duruyordu.

O istiladan Kıbrıs da nasibini almış.

Öyle ki toprak üzerindeki çekirgelerin yüksekliği bir metreyi buluyormuş.

Dönemin Kralı hemen bir önlem önermiş.

Herkes eline bir kap alacak ve çekirgeler bu kaplarla toplanıp açılan hendeklere gömülecek.

Bu önlemler yapılır ama anlaşılan iş işten geçmişti.

Çekirgeler aynı zamanda bulaşıcı hastalık taşımakta, yeşil ot bırakmamakta, kuraklığa neden olmakta, hastalıklar baş gösterip insanlar kitleler halinde ölmektedir…

…

Kıbrıs’ta zaman zaman toprak elde etmek için yapılan istila hareketlerine çekirgelerin istilası da tuz biber ekmekteydi…

…

Günümüzde çekirge ile mücadele kuşkusuz gelişmiş tarımsal önlemlerle yapılmaktadır.

Bu işin uzmanları dikkatlerini önlemler üzerine almış olmalılar.

Konu ile ilgili verilen haberde bazı çekirgelerin virüs taşıdığı da vurgulandığına göre,

Mesele vahimdir; üstesinden gelinmelidir…

…

Yetmez başka şeyler, bir de çekirge istilası ile uğraşmak durumunda kalmasın ahali…

Herhalde muhterem ahalimiz kaplarla çekirge toplayacak durumda değildir!

…

Bir müddet önce yitirdiğimiz Kamran Aziz’in bugün oldu mezarının yapılmadığı konusundaki haberler sosyal medyada derin tartışmalar yarattı.

Sosyal medya bu konu ile adeta “istila” edildi.

Her istila kötü bir şey değildir kuşkusuz!

Bu bir duyarlılık.

Kıbrıs’ı Kıbrıs yapan değerli insanların başında gelen Kamran Aziz gibi bir kıymetin, o halde yatıyor olması vicdanları sızlatır.

Neyse ki, mesele anlaşılmıştır.

Fatma Azgın’dan öğrendiğimize göre Eczacılar Birliği kolları sıvamıştır, dahası mezar belediyeler Birliği tarafından yapılacaktır.

Ancak bir sorun var.

Sadece Kamran Aziz değil, onun ailesi, yani Aziz ailesinin her birinin bu topraklara hizmeti unutulamaz.

Bu çerçevede Lefkoşa’daki evlerinin bir kültür mirası olarak geleceğe aktarılması fikri ortaya atılmış ve yine Fatma Azgın tarafından bir insiyatif başlatılmıştır.

Yerinde bir hareket…

…

Birçok destanı sözel taşıyıcılığı ile toplumsal zihnimize kazandıran Aynalı konusunda bizim aciz kalemimiz yazıp durmuştur.

Acaba onun evi, daha doğrusu bir gözden ibaret odası değerlendirilemez miydi?

Değerlendirilemedi!

Şimdi çökmüş durumda olup viran haldedir…

…

Bu ahali adını sanını bilmediği yatırlara yüzyıllarca mum yakmış, onları ışıklarla yaşatmıştır.

Şimdi ne oluyor?

…

Nice değerler var ki bir köşede unutulmuş, toplumsal hafızadan silinmek üzeredirler…

…

Bu ülkeyi çekirge istilası mahvedemez!