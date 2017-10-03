Celal Talabani hayatını kaybetti!

Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw haber ajansının Almanyamuhabiri, 83 yaşındaki Irak'ın 6. Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) lideri Celal Talabani'nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

TALABANİ'NİN SAĞLIK DURUMU

Eski Irak Cumhurbaşkanı ve KYB Genel Sekreteri Talabani'nin sağlık durumu, 17 Aralık 2012'de Bağdat'ta geçirdiği beyin kanaması sonucu bozulmuştu. Almanya'ya tedavi için giden Talabani, 19 Temmuz 2014'te Süleymaniye'ye geri dönmüştü.

Daha sonra bir kez daha Almanya'ya giden Talabani, oradan Avusturya'ya gitti. 2016 Eylül ayında ise IKBY'ye dönmüştü. Talabani en son bu yılın Temmuz ayında İran'ın başkenti Tahran'a ziyarette bulunmuştu.

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