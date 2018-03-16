Çeler: Medyanın gücü, sizi daha temkinli olmaya yöneltmektedir

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Siyasal Bilimler Fakültesi ve İletişim Fakültesi’nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu “Medya Gözüyle Uluslararası İlişkiler ve Güncel Yaklaşımlar” konulu panel, öğretim görevlilerinin ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aykut Toros ve İletişim Fakültesi Dekan Vekili Remziye Terkan’ın açılış konuşmalarıyla başlayan panel, öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler, ‘‘Medyanın gücü, sizi daha temkinli olmaya yöneltmektir. İletişimci olan arkadaşlar biraz daha şanslıdır, çünkü onlar 2. güç olacaktır. Siyaset Bilimi’nde okuyanlarsa daha dikkatli daha temkinli hareket etmekle ülkelerine edecekleri hizmetleri daha da üstte olacak ve başarı sağlamaları konusunda medyadan alacakları destek, eleştiri hep onların ileriye dönük sağlam adım atmalarına yardımcı olacak. Büyük ülkelerin kendi medyalarını istedikleri yönde kullanmaları, uluslararası ilişkiler konusunda kendi ülke insanlarının gücünü arkalarına almayı ama diğer taraftan diğerlerinin ölümüne sebep olmayı da maalesef göze alabiliyorlar. Bu yüzden söylenecek çok şey var.’’ diyerek İletişim ve Siyasal Bilimlerin birbiriyle bağlantılı olduğuna değinerek medyanının onları ileriye taşıyacağını ifade etti.