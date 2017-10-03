Çeler: Ülke iyi anlatılamadığı için geri planda kalındı

Meclis Genel Kurulu’nda, 5-6 Eylül’de Paris’te, 8-9 Eylül’de de Strazburg’ta yapılan AKPA toplantılarına katılan, CTP Milletvekili Mehmet Çağlar, AKPA raporunu Meclis’e sunarak, milletvekillerini bilgilendirdi.

Çağlar, Paris’te yapılan AKPA Hukuk ve İnsan Hakları Komitesi ile Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi toplantılarına katılarak, Strazburg’da AKPA Başkanı, AKPA Genel Sekreteri ve Avrupa Konseyi Başkanı ile görüşmelerde bulunulduğunu kaydetti.

Çağlar, yapılan görüşmelerde Kuzey Kıbrıs’ın ekonomik durumuna değinildiğini ve Kıbrıs konusunda yaşanan son gelişmeler hakkında bilgiler verildiğini anlattı.

Töre: İki toplumlu federal Kıbrıs’tan söz etmemek gerek

Ardından rapor üzerine söz alan UBP Milletvekili Zorlu Töre, bu tür toplantılarda ülkenin temsil edilmesi gerektiğini ancak, bu tür toplantılarda bilgilendirmeleri Crans Montana öncesi ve sonrası diye ayırmak gerektiğini söyledi.

Görüşmeler sona erdikten sonra iki bölgeli, iki toplumlu federal Kıbrıs’tan söz etmemek gerektiğini vurgulayan Töre, bu görüşmelerin öldüğünü, ölüyü diriltmemek gerektiğini kaydetti.

Akansoy: Uluslararası alanda Kıbrıslı Türklerin sesini dile getirmek önemlidir

CTP Milletvekili Asım Akansoy da toplantılara katılmanın önemine işaret ederek, toplantılara katılan ve ülkeyi temsil eden Çağlar ve Erdal Özcenk’e teşekkür etti.

Akansoy, temel olanın Kıbrıslı Türklerin hakları olduğunu ifade ederek, 11 Şubat 2014 metninin önemine işaret etti.

“Uluslararası alanda Kıbrıslı Türklerin sesini dile getirmek önemlidir” diyen Akansoy, “Hassas bir süreçten geçiyoruz Crans Montana sürecini biliyoruz, ancak Guterres raporu yayınlandı, aslına bakarsanız her iki taraf da güçlü bir irade ortaya koydu, dolayısıyla bundan sonraki süreçte yeni bir virajla dünyadan kopmak uluslararası hukukun dışına çıkmak gibi bir tavrımız olamaz” dedi.

Bir anda federasyon bitti demenin doğru olmadığını ifade eden Akansoy, temel olanın Kıbrıslı Türklerin hakları olduğunu söyledi.

Akansoy, federasyon bağlamında ortaya konan çalışmaların destekçisi olduklarını da vurgulayarak, Guterres raporunda da yer alan 11 Şubat belgesine atıfta bulundu.

Çeler: Ülke iyi anlatılamadığı için geri planda kalındı

TDP Milletvekili Zeki Çeler de, toplantılara katılan milletvekillerine teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.

Çeler, lobiciliğin önemine değinerek, lobicilik hareketlerinin iyi sürdürülemediği ve ülkenin iyi anlatılamadığı için geri planda kalındığını aktardı.

Kıbrıslı Türklere uygulanan tecritlerin kaldırılması bakımından da lobiciliğin gerekli olduğuna işaret eden Çeler, okunan raporların iyi dinlenmesi gerektiğini ve bu konularda eleştiri yaparken daha dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.