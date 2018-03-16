Çeler ve Akancan arasında asgari ücret polemiği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler kendisine ‘asgari ücreti neden 3 bin 500 TL yapmadın’ diye eleştiren iş insanı Bulut Akacan’a ‘sen öde ben sana plaket vereyim’ diyerek tepki gösterdi. Çeler, Akacan’a çalışana asgari ücret ödemek zorunda olmadığını bunun bir taban olduğunu hatırlatarak kendisinin bunun üzerinde bir ödeme yapmasında bir engel olmadığını söyledi.

Bakan ile iş insanı arasından sosyal medya üzerinden yapılan bu tartışma bir çok kişi tarafından görüldü.