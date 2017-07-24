Çelik kasa sahilde bulundu!

Mağusa’da Güneşoğlu Benzin İstasyonu’ndaki hırsızlık olayında, çalınan paraların bır kısmı ve çelik kasa bulundu

Mağusa’da Güneşoğlu Benzin İstasyonu’nda meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı S.Ç.’nin (E-41) ikametgahında yapılan aramada, bahse konu iş yerinden çalınan paraların bir kısmı ve çelik para kasası ise İskele-Boğaz sahilinde hasarlı bir şekilde bulunarak emare olarak alındı.

Olaylarla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

kaynak: yenidüzen