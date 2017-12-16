Cem Yılmaz: Bize Yalın gibi insanlar lazım

“Arif v 216” filmini 5 Ocak 2018’de seyirciyle buluşturacak olan ünlü komedyen, “Gişede hüsran yaşadınız mı hiç?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Gişe işi bir muamma. Bilmiyorum, ben hüsranı hiç tatmadım. Eğer arşivi karıştırırsan, 3 milyon 900 bin izlenmiş bir ‘AROG’ filmi var. Vizyona girdiğinin ikinci günü gazetede ‘Hüsran’ diye haber gördüm. Nasıl hüsran bu? Öyle hüsran herkese nasip olsun.”



TARKAN’A ROL TEKLİF ETMEDİM



Yılmaz, filminde rol alması için Tarkan’a teklifte bulunduğu iddiasına da yanıt verdi: “Tarkan’a rol teklif etmedim. Müzikal anlamda 90’lı yıllarla ilgili benim hayatımda önemli olan insanlara bu teklifi yaptım, hiç esirgemediler sağ olsunlar.”



PİDE SALONUM YOK FİLM YAPIYORUM



Komedyen, “marka olmak” hakkında konuşurken şöyle dedi: “Bir şeyi korumak, gözetmek içim markalaşmak elzem. Bana zamanında çok alaycı yaklaştılar. Bir patentle ilgili ismimi tescil ettirmiştim, ‘Cem Yılmaz adıyla boru mu imal edeceksin?’ diyenler oldu. Ama konu o değil. O bir prosedür. Birinin suistimal etmemesi için. Sosyal medya hesabı da öyle bir şey ya. Yıllardır direndim, yapmadım ama bakıyorsun sahte bir hesap açılıyor, gıyabında orada yazıyor, dolayısıyla onları tescil etmeye mecbursun. Kendi adıma ticari bir operasyonum yok. Yani bir pide salonum yok. Film yapmaya çalışıyorum ama bu sefer çok fena bir film yaptık.”



BARIŞ’LA ELÇİN’İN FİLMİ İÇİN ÜZÜLDÜM



Son dönemde vizyona giren filmler hakkında da konuşan Cem Yılmaz, “Ne yazık ki son 1 aydır bir şey izleyemiyorum. Kıymetli filmler de son bir ayda vizyona girdi. Gülse’nin filmi çok şahane, Ayla çok güzel gidiyor. Güzel filmler de vardı, insanlar ıskaladı ama ben çok beğenmiştim. Barış Arduç’la Elçin’in filmi tatlı bir komediydi, tahminimden az izlendi, ona üzüldüm” dedi.

'Artık yaşlanıyorum renk lazım'

Yıllardır sahneye siyah giyerek çıkan Cem Yılmaz, bu kez kırmızı mont ve ayakkabılarla seyirci karşısındaydı. Ünlü komedyen, “Artık yaşlanıyoruz, renk lazım. Ertuğrul Özkök’e bak, ben de Ertuğrul abiden az değilimdir. Aramızda 7 yaş falan var” diye espri yaptı.

Kenan Doğulu: Yurtdışına açılmakta hırslı değildim, pişmanım

İki gün süren Marka 2017 Konferansı’nın kapanışını Kenan Doğulu yaptı. Ünlü şarkıcı, sosyal medyadan neden uzak durduğunu şu sözlerle anlattı: “Sosyal medyanın adabı oturduğu zaman daha güzel olur. Nezaket dışı, empatiden uzak yorumlar çok var. İnsanlar, arkadaşınmış gibi bir samimiyetle bazen kafa göz dalabiliyorlar, o da tadımı kaçırıyor. Hem kendimin hem de sevdiklerimin incinmesinden korkuyorum.”

“Pişmanlık duyduğun ne var?” sorusu üzerine “Bitcoin almadığıma pişmanım” diyerek espri yapan şarkıcı, zamanında yurtdışından gelen proje tekliflerini kabul etmediği için pişmanlık duyduğunu söyledi: “Aslında keşke müzikten başka hiçbir işe girmeseydim dediğim zamanlarım çok oldu.



Yurtdışına açılmakla ilgili projelerde kendimi hırssız buldum. Birçok teklif geldi yabancı prodüktörlerden.



Büyük starlardan beste almak isteyenler, düetler falan. Yavaş davrandım, çok vaktim varmış gibi ama ders almayı öğrendim.”