Cem Yılmaz genç sevgilisiyle ilk kez yan yana…

Cem Yılmaz’ın ‘Fi’ dizisinde rol alan Merve Çağıran ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Taraflar çıkan haberlere sessiz kalırken, ilk kez birlikte görüntülendi.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz (44) iki hafta önce sosyal medyadan genç oyuncu Merve Çağıran’ı (25) takibe almış, fotoğraflarını beğenmeye başlamış ve aynı gün çağıran yaptığı “Aşk sana çok günaydın” paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Yılmaz’ın yakın dostu Ozan Güven’in başrolünü oynadığı “Fi” adlı dijital dizide rol alan kendisinden 19 yaş küçük Merve Çağıran ile gözlerden uzak yeni bir ilişkiye yelken açtığı konuşulmaya başlamıştı. Duymayan Kalmasın programının haberine göre kendisi de “Fi” dizisine konuk oyuncu olan Yılmaz, sonunda yeni gözdesi Merve Çağıran’la arkadaşı Muzaffer Yıldırım’ın Ataşehir’de açtığı mekanda ortaya çıktı. Ortak arkadaşları Ozan Güven’in de eşlik ettiği ikili, gece boyu yan yana oturdu ve Yılmaz’ın hayranları yanındaki küt saçlı kızın kim olduğunu merak etti.

MONTUNU ÜŞÜYEN SEVGİLİSİNE VERDİ

Ünlü komedyen, gecede kolları açık bir kıyafet giydiği için üşüyen sevgilisine kapüşonlu montunu vererek ne kadar centilmen olduğunu gözler önüne serdi.