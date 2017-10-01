HABER KIBRIS

Cem Yılmaz'dan 'ikinci evlilik' açıklaması

01/10/2017

Cem Yılmaz'dan 'ikinci evlilik' açıklaması
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Cem Yılmaz ve kız arkadaşı Özge Sabuncu, önceki akşam Harun Tekin ile Koray Candemir’in konserini izlemeye gitti. Yılmaz, konser çıkışı yöneltilen evlilik sorusuna ilginç bir yanıt verdi.

HARUN Tekin ile Koray Candemir, önceki gece Das Das’da sahneye çıktı. Onları izlemeye gelenler arasında Cem Yılmaz ile kız arkadaşı Özge Sabuncu da vardı. Konserde sahneye çıkıp iki şarkı seslendiren ünlü komedyen, büyük alkış aldı.

İkinci kez evlilik düşünüyor musunuz sorusunu duyunca...
Özge Sabuncu ile Cem Yılmaz, beraberlikleriyle ilgili konuşmaya yanaşmadı.

Yılmaz gecenin sonunda geldiği gibi yine Sabuncu ile beraber mekandan ayrıldı. Cem Yılmaz, “İkinci kez evlilik düşünüyor musunuz?” sorusunu da ciddiye almadı, “Hadi ya! Bak sen” diye bir karşılık verdi.  

İkinci kez evlilik düşünüyor musunuz sorusunu duyunca...

Cem Yılmaz , Özge Sabuncu ile mekandan çıkarken karşılaştığı gazetecilere “ Hayırdır? Basın toplantısı mı var”diye takıldı.

İkinci kez evlilik düşünüyor musunuz sorusunu duyunca...



TAGS: Cem Yılmaz
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