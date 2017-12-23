Cem Yılmaz'ın yeni filminde Yeşilçam sürprizi

Cem Yılmaz imzalı G.O.R.A. serisinin devam filmi Arif V 216 için geri sayım sürüyor. Geçtiğimiz günlerde ilk uzun fragmanıyla izleyici karşısına çıkan filmden, Yeşilçam sürprizi geldi.

Arif V 216’nın sürpriz karakterleri filmin sosyal medya hesaplarında yayınlanan afişlerle yüzünü gösterdi. 5 Ocak’ta vizyona girecek olan yapımda Ajda Pekkan, Filiz Akın, Sadri Alışık, Ayhan Işık, Zeki Müren gibi unutulmayan yıldızlar da beyazperdede yeniden izleyici ile buluşacak.

Filmde Pervin karakterini canlandıran Ahu Yağtu, rolüyle geçmiş dönemin kötü ve kadın karakterlerini aratmayacak. Çağlar Çorumlu Zeki Müren, Zeynep Farah Abdullah Ajda Pekkan, Maria Anastasiyeva Filiz Akın, Murat Arkın ise babası Cüneyt Arkın karakterine hayat verecek.

Arif V 216’nın sürprizlerinden biri de Türk Sineması’nın iki önemli ismi Sadri Alışık ve Ayhan Işık olacak. Sadri Alışık’ı Mert Fırat, Ayhan Işık’ı ise Şükrü Özyıldız canlandıracak.

Film, Nu Look ve CMYLMZ Fikir Sanat yapımcılığında, Arçelik ana sponsorluğunda 5 Ocak 2018 tarihinde vizyona girecek.