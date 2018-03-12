Çemberde takla attı

Lefkoşa-Alayköy Anayolu üzerinde dün gece meydana gelen kazada yanında 15 yaşındaki kızı ile seyreden alkollü sürücü faciaya neden oluyor. Direksiyon başına 273 promil alkolle geçen 41 yaşındaki Savaş Aru, aşırı hızlı da araç sürünce kaza yaptı. Ağıllar Çemberi’nde yoldan çıkarak refüje çarpıp takla atan araçtan sürücü Aru ile kızı Helin Su Aru hafif yaralı kurtuldu. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar yapılan tedavilerinin ardından aynı gün taburcu edildi.

Refüje çarpıp, takla attı

Elde edilen bilgilere göre dün sabah 03.40 sıralarında meydana gelen kaza, Lefkoşa istikametinden Alayköy istikametine doğru EA 070 plakalı aracıyla seyir halinde olan Savaş Aru’nun Ağıllar Çemberi’ne geldiği sırada aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybederek çemberin sol kısmında bulunan refüje çarptıktan sonra takla atması sonucu gerçekleşti.

Kaza sonucu araç sürücüsü Aru ve içerisinde yolcu olarak bulunan Helin Su Aru (K-15), hafif yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar yapılan tedavilerinin ardından aynı gün taburcu edilirken, kazaya karışan araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili yapılan soruşturmada sürücünün 273 promil alkollü olduğu belirlendi.

Onur ULAĞ - DİYALOG