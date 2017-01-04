Cenevre öncesi durum



Kıbrıs konusunda Cenevre’de gerçekleştirilecek zirve öncesinde son hazırlıklar yapılıyor.

Cenevre’de 9 Ocak’ta başlayacak zirvede ilk etapta tüm konular masada olacak.

9, 10 ve 11 Ocak tarihlerinde taraflar aralarındaki farklılıkları gidermek için eksersizler yaparken, bu arada toprak kriterlerini belirlemeye ve birbirlerine harita sunmaya çalışacaklar.

Hedef 11 Ocak’ta haritaların sunulması ve 12 Ocak’ta garantörlerin de katılımı ile beşli konferansın oluşması…

Tabii ki Cenevre’deki zirve kolay bir zirve olmayacak.

Orada çetin müzakereler yaşanacak ve ‘al-ver’lere girilecek.

Sonuç alınabilmesi için ilgili tüm tarafların siyasi liderlik ve cesaret sergilemesi gerekecek.

Cenevre öncesinde gelin bir durum değerlendirmesi yapalım.

Bir kere Ankara’nın gündemi malum çok yoğun.

Suriye’de El Bab’a dönük operasyon devam ediyor. Diğer yandan Türkiye terör belası ile boğuşuyor. Bu arada Irak ile ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda girişimler var. Orta Doğu’da Suriye meselesinde müttefikleri Türkiye’yi yalnız bırakmış durumda. Türkiye burada Rusya ile birlikte hareket ederek kendi hak ve çıkarlarını korumak için mücadele veriyor.

Kısacası bölgesel gelişmelere paralel yeni işbirliklerinin yapıldığı bir durum söz konusu…

Tüm bunlara rağmen Ankara şu ana kadar müzakere sürecini olumsuz etkileyecek ne bir açıklama yaptı ne de bir adım attı. Aksine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile ekibine ve müzakere sürecine destek veren açıklamalar yaptı ve yapmaya devam ediyor.

Bu önemli…

Öte yandan ilk kez bu kadar dağınık bir Yunanistan söz konusu… Ekonomik sıkıntılarını bir türlü aşamamış, hükümeti kendi içerisinde sorunlu bir Yunanistan var. Yunanistan özellikle Kıbrıs konusunda ne yapacağını bilmeyen bir görüntü sergiliyor.

Rum Lider Nikos Anastasiades Cenevre’ye Rum Ulusal Konseyi ile birlikte gitmeye hazırlanıyor. Ulusal Konseyin baskısı altında Anastasiades’in nasıl bir siyaset izleyebileceği konusunda kuşkular var.

Bu arada Rum tarafı ve Yunanistan özellikle garantiler konusunda uç açıklamalar yapmak suretiyle sürekli ortamı gerecek bir anlayışla hareket ediyorlar.

Ancak yapılan bunca olumsuz ve karşı tarafı tahrik eden açıklamaya rağmen Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının bunlara yanıt vermemesi dikkat çekici.

Üçüncü taraflar Türkiye’nin bu tutumu ile erdemli bir davranış sergilediğini ve süreci koruduğunu belirtiyorlar.

Türkiye’nin sürecin ilerleyebilmesi için üzerine düşeni yaptığına işaret ediyorlar.

Bu arada perde gerisinde sadece Lefkoşa’da değil, Ankara-Atina hattında da Cenevre’ye dönük hazırlıklar yapılıyor. Türk ve Yunan Dışişleri Bakanlığının üst düzey bürokratları garantilerle güvenlik konusunda ne yapılabileceğini tartışıyorlar.

Kıbrıs Türk müzakere heyeti şu anda Cenevre’den bir sonuç alınmasına odaklanmış durumda…

Gelinen aşamada Türk tarafının hedefi Cenevre’den siyasi bir anlaşmanın çıkması.

Olur mu?

İlgili diğer tarafların niyeti varsa olacak.

Yoksa da daha önce yazdığımız gibi yollar ayrılacak!