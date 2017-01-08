Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cenevre’de bu akşam koordinasyon toplantısına katılacak. Toplantıda heyetler ile BM de hazır bulunacak. Toplantı KKTC saati ile 21.00-22.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Liderler, 9-10-11 Ocak’ta her gün sabah 09:00-13:00 saatleri arasında Milletler Sarayı/Concordia’da görüşecek.

Aynı tarihlerde 15:00 – 17:00 arasında ise müzakere heyetleri biraraya gelecek. Üç gün boyunca 17:30-20:00 saatleri arasında da liderlerin gün içindeki ikinci görüşmeleri olacak. Cenevre’deki Kıbrıs Zirvesi ile ilgili çalışma programının ayrıntıları, bu akşamki koordinasyon toplantısında kesinleşecek.



