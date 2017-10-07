Cengiz Kurtoğlu'ndan haber var

Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, konser için geldiği KKTC'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Cengiz Kurtoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili iyi haber ise menajerinden geldi...

Arabesk ve fantezi müziğin sevilen ismi Cengiz Kurtoğlu, konser için geldiği KKTC'de aniden rahatsızlanarak saat 1.30 da Lefkoşa Burhan Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurtoğlu, daha sonra da buradan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde sevk edilerek tedavi altına alındı.

Cengiz Kurtoğlu'nun menajeri sanatçının sağlık durumuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Ateş ve kusma şikayeti ile hastaneye gitti. Serum takıldı. Sağlık durumu iyi. Bugün İstanbul'a dönüyor. Öğleden sonra da konser için Viyana'ya uçacak"

Cengiz Kurtoğlu da doktorlarıyla birlikte kamera karşısına geçerek 'iyiyim' mesajı verdi.

Geçen yıl mide küçültme ameliyatı olan Cengiz Kurtoğlu 7 ayda 45 kilo vermişti.

CENGİZ KURTOĞLU'NUN HAYATI

Cengiz Kurtoğlu, 5 Mayıs 1959 tarihinde Artvin'de doğdu. Öğrenim hayatını Artvin'de tamamlayan Kurtoğlu, bir süre boyunca memleketinde yer alan çay fabrikasında memur olarak çalıştı.

Arhavi'de kurduğu "Ciha Dağı Efsanesi" adlı orkestra ile müzik dünyasına giriş yaptı. Askerlik görevinin ardından dönüşte bir süre Artvin'de kalan Cengiz Kurtoğlu, 1982 yılında İstanbul'a geldi ve ilk kaydını dönemin ünlü plakçılarından olan Şahin Özer'e gönderdi. 1984'teki ilk albümü olan "Sen Sözden Anlamaz Mısın"ı çıkardı. Ardından popülerliğe ulaşan Kurtoğlu, yıllar boyunca çıkardığı albüm ve şarkılarla Türk arabesk müziğinin önde gelen isimlerinden oldu.

Unutulan, Gelin Etmişler, Gelin Olmuş Gidiyorsun, Okul Yılları, Resmini Öptüm de Yattım, Bizim Şarkımız, Küllenen Aşk, Kabul Edemem, Gece Olunca, Yıllarım, Liselim, Duvardaki Resim, Daha Yokluğunun İlk Akşamında gibi şarkılarıyla Türk arabesk müziğinin efsaneleri arasında yer aldı.