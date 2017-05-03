Elektrik Kurumu Yatırım Projeleri kapsamında bulunan “Cengizköy Trafo Merkezi’nin Yenilenmesi” işlerine başlandı.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre elektrik talebinin karşılanmasını hedefleyen söz konusu proje çalışmaları nedeniyle, saat 17:00’ye kadar, Gemikonağı, LAÜ Kampusu, LAÜ yolu, Yedidalga, Bağlıköy, Ömerli, Bademliköy, Yeşilırmak, Günebakan ve bu bölgedeki tesis ile su motorları; Yeşilyurt, Doğancı, Taşpınar ve bu bölgedeki tesis ile su motorları; Lefke Merkez,Çamlıköy,Cengizköy,Taşköy,Aplıç ve bu bölgedeki tesis ile su motorlarının elektrik enerjisi kesik olacak.