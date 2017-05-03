HABER KIBRIS

Cengizköy Trafo Merkezi’nin Yenilenmesi işlerine başlandı

03/05/2017

Cengizköy Trafo Merkezi’nin Yenilenmesi işlerine başlandı
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Elektrik Kurumu Yatırım Projeleri kapsamında bulunan “Cengizköy Trafo Merkezi’nin Yenilenmesi” işlerine başlandı.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre elektrik talebinin karşılanmasını hedefleyen söz konusu proje çalışmaları nedeniyle, saat 17:00’ye kadar, Gemikonağı, LAÜ Kampusu, LAÜ yolu, Yedidalga, Bağlıköy, Ömerli, Bademliköy, Yeşilırmak, Günebakan ve bu bölgedeki tesis ile su motorları; Yeşilyurt, Doğancı, Taşpınar ve bu bölgedeki tesis ile su motorları; Lefke Merkez,Çamlıköy,Cengizköy,Taşköy,Aplıç ve bu bölgedeki tesis ile su motorlarının elektrik enerjisi kesik olacak.



TAGS: lefke, cengizköy, trafo
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