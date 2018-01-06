Cengizköy'de iş kazası! 1 Ağır yaralı

Cengizköy’de bir ağılın temizliğine yardımcı olan bir kişi ihmalkarlık sonucu ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; bugün, saat 17:00 sıralarında, Cengizköy’de Avli Mevkiinde, E.O. (E-45) kendisine ait ağıl içerisinde kullanımında bulunan iş makinesi ile (Şiro) temizlik yaptığı sırada, kendisine yardımcı olan ve o esnada iş makinesinin arka tarafında bulunan Celal Turan (E-68)’ı dikkatsizce geri geri gittiği sırada ağılı çevreleyen demir korkuluklar arasına sıkıştırdı.

Olayda ağır yaralanan Celâl Turan kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde karaciğerinde yırtılma teşhisi ile ameliyata alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.