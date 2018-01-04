Cenk Tosun, 27 milyon euro'ya transfer oldu

BBC Türkçe'nin edindiği bilgiye göre, Everton Beşiktaş'a bonservis ücreti olarak bonuslarla birlikte 27 milyon euro ödeyecek.

Tosun'un sağlık kontrolünden geçmesi ve Liverpool kentinin köklü kulüplerinden Everton ile maaş görüşmelerine başlaması bekleniyor.

26 yaşındaki Tosun, Londra'da transferin tamamlanmasını bekliyordu.

Everton Menajeri Sam Allardyce ise Cenk Tosun'un transferi için Everton ile Beşiktaş'ın anlaştığını, Tosun'un Cuma günü Liverpool'a karşı forma giymesini umduğunu söyledi.

Allardyce Tosun'u, Romelu Lukaku'nun 90 milyon sterlin karşılığında Manchester United'a transferinin ardından istediği sonucu alamadığı forvet hattına çare olarak düşünüyor.

Everton Teknik Direktörü Allardyce: Cenk Tosun umarım kupa maçına yetişir

İngiltere Premier League ekiplerinden Everton'ın teknik direktörü Sam Allardyce, Cenk Tosun'un transferi için anlaşma sağlandığını doğruladı.

İngiliz teknik adam, İngiltere Federasyon Kupası 3. turunda yarın Liverpool ile deplasmanda oynayacakları derbi maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Allardyce, Beşiktaş’ta forma giyen Cenk Tosun'un transferiyle ilgili soru üzerine, "Cenk Tosun'un transferi için anlaşma sağlandı, detaylar üzerinde çalışılıyor. Umarım lisansı zamanında yetişir ve kupa maçında oynatabiliriz." diye konuştu.

(Eurosport)