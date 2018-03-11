Cenk Tosun bu haftayı da boş geçmedi

Beşiktaş'tan Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun, ilk haftalarda iyi bir başlangıç yapamamıştı. Ancak milli futbolcu son haftalarda açıldı.

CENK BU HAFTAYI DA BOŞ GEÇMEDİ

Geçtiğimiz hafta Everton'ın Burnley maçında ilk golünü atan Cenk, bu haftayı da boş geçmedi.

Brighton Albion maçında dakikalar 76'yı gösterirken takım arkadaşından aldığı topa iyi bir vuruş yapan Cenk, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.