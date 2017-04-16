Cenk Uzunoğlu'nun Kaleminden

Rumlara göre biz Kıbrıslı; Türkiye’ye göre ise yalnızca Türk’üz…

Bir tarafta adanın güneyinde ağzı açık bizi yutmak için bekleyen zihniyet.

Diğer tarafta da din ile harmanlanmış içinde Atatürk’ü barındırmayan ‘’milli’’ söylem ve dayatmaları ortaya koymaktan kaçınmayanların kibirli yaklaşımı.

Toplumun genelinde oluşmuş olan bu iki karamsarlık kaynağı belki ayni kefeye girmez. Girmez ama yine de Kıbrıs Türkünün kafasındaki gelecekle ilgili belirsizliğin ve ikilemin kaynağıdır.

Dışımızdakiler yetmezmiş gibi bir de kendi içimizde ‘’Kıbrıslılığımız’’ ile ‘’Türklüğümüzü’’ zaman zaman gündeme getirenler var.

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