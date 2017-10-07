Cep Herkülü’nden sevindirici haber

Karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi altında olan milli halterci Naim Süleymanoğlu’na arkadaşından alınan organ nakledildi. 7.5 saatlik ameliyatın başarılı geçtiği kaydedildi

Dünya ve Olimpiyat şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun dün gerçekleştirilen karaciğer nakli ameliyatı başarıyla tamamlandı. Karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi altında olan ve organ nakli bekleyen 50 yaşındaki eski milli halterci Süleymanoğlu için çok sayıda kişi donör (verici) olabilmek için başvuru yapmıştı. Son olarak şampiyonun 6 arkadaşı organ bağışında bulunmak üzere gönüllü oldu. Bu kişilerden Bulgar Türkü olan bir arkadaşının karaciğeri, şampiyonun karaciğeriyle doku uyumu sağladı ve karaciğer nakli için hazırlıklar başladı.



ŞAMPİYONUN DURUMU ÇOK İYİ

Süleymanoğlu ve kimliği açıklanmayan verici, dün saat 09.00'da Ataşehir'deki özel bir hastanede Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat'ın başkanlığındaki bir ekip tarafından ameliyata alındı. 7.5 saat süren ameliyatın başarılı geçtiği açıklandı. Süleymanoğlu'nun ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Polat, milli haltercinin sağlık durumunun çok iyi olduğunu söyledi. Ekibiyle birlikte gerçekleştirdiği ameliyatın yaklaşık 7.5 saat sürdüğünü belirten Polat, "Naim bize tüm milletin emanetiydi. Müjdeli haberimizi vermek istiyoruz. Şu an çok iyi" dedi.



CEZAEVLERİNDEN MEKTUP YAĞDI

Süleymanoğlu'nun yoğun bakıma alındığını söyleyen Prof. Dr. Polat, "Bir süre daha yoğun bakımda kalacak. Bir sorun olacağını zannetmiyorum. Ayrıca donörün de durumu iyi" şeklinde konuştu. Efsane sporcunun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu da, ağabeyi için seferber olan herkese teşekkür ederek, cezaevlerindeki mahkûmlardan bile gönüllü donör olabilmek için mektup aldığını söyledi.



DONÖRÜN KİMLİĞİ SAKLI TUTULDU

Efsane sporcuya 5-6 arkadaşının organ bağışı için gönüllü olduğunu da sözlerine ekleyen kardeş Süleymanoğlu, donörün kimliğinin açıklanmamasını istediğini bildirdi. Süleymanoğlu, "Karaciğerini vermeyi kabul eden arkadaşı isminin açıklanmasını istemedi. 'Naim ağabeyim çok genç, benim kan grubum da uyuyor. Ben gönüllü olmak istiyorum' dedi. Hocam da uygun gördü" diye konuştu. Başbakan Binali Yıldırım da Muharrem Süleymanoğlu'nu arayarak 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.