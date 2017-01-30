Cepteki artışın yarısı devletin kasasına gidiyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın onayı üzerine GSM mobil ücretlerine toplamda yüzde 10’a denk gelen bir zam yapılırken faturalara yansıyan ücretin yarısının da vergi ve fon olarak maliye bakanlığına gitmesi dikkat çekiyor. Kuzey Kıbrıs’taki GSM operatörleri faturaya yansıyan miktar içerisinde %20’nin KDV %35’in ÖİHV, %15’in de hazine payı olarak devletin kasasına girdiğini söylüyor.

Kaynak: Yenidüzen | Didem Menteş| Haberin Tamamı İçin Aşağıdaki Linklere Tıklayın

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