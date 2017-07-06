Crans Montana'da 50 yıllık Kıbrıs sorununun çözümünün eşiğine gelindi. Paket anlaşması çerçevesi içerisinde çerçeve anlaşması çıkarılmasına taraflar çok yaklaştı.

Çerçeve anlaşması hazır, Kocias topu Çipras'a attı

NTV'nin verdiği son dakika haberine göre, BM, tüm tarafların üzerinde uzlaşma sağlayacağı bir "çerçeve anlaşması" hazırladı.

Ancak Yunan tarafı son adımı atmaktan imtina ediyor. BM'nin hazırlığı son aşamaya gelirken, bu kez de Kocias imza krizi çıkardı. Buna göre, Kocias, imza için topu Çipras'a attı

Çipras ise, İngiltere Başbakanı Teresa May işe birlikte, Cenevre'ye gelmemenin yollarını arıyor. Yunanistan gelinen aşamadan hoşnut olmazken, şimdi de "imzayı kim atacak" krizi BAŞLADI.

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım ise, uzlaşı sağlanır sağlanmaz, dört saat içerisinde Crans Montana'ya gelebileceğini bildirdi.

Yunanistan paketten "ittifak" anlaşmasının çıkarılmasını istiyor.