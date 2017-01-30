HABER KIBRIS

Cesur Hülya Avşar

30/01/2017

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Cesur Hülya Avşar
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Hülya Avşar, önceki akşam Günay restoranda sahneye çıktı . Sanatçı, gecede Melih Yazgan’ın imzasını taşıyan yarı transparan bir elbise giydi.

Hülya Avşar, önceki akşam Günay restoranda sahneye çıktı . Sanatçı, gecede Melih Yazgan’ın imzasını taşıyan yarı transparan bir elbise giydi. Avşar’ı dinlemeye gelenler arasında Yeşim Salkım ve sevgilisi Murat Karabova da vardı.

Hülya Avşar, sahneye davet ettiği Yeşim Salkım konuşurken eliyle ağzını kapattı. Salkım’ın “Hülya Avşar sırtımdan vurmayan tek kadındır” sözlerini duyunca da ona uzun uzun sarıldı.

Hülya Avşar'ın cesur kıyafetini daha önce ünlü model İrina Şhayk giymişti... 



TAGS: hülya avşar
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