Çetinkaya ailesinin dramı yürek burkuyor

Aile içi uyuşmazlık nedeniyle kaldıkları evden kovulan Çetinkaya ailesi, yerleşmek zorunda mandırayı eve çevirdi. 4 nüfuslu Çetinkaya ailesi 45 derece sıcakta çinkolarla yapılmış barakada yaşıyor

NE SU NE DE ELEKTRİK:

Çetinkaya ailesi, su ve elektriğin olmadığı barakada, ilkel koşullarda ayakta kalmaya çalışıyor. Su ihtiyaçlarını belediyenin tankerlerle taşıyarak, barakanın yanına kurdukları depoya aktarılan su ile gideriyorlar

PARA YARDIMI İSTEMİYOR:

Anne Gülistan Çetinkaya Havadis’e konuştu: Param yok, borcum da yok. Gün işliyoruz, gün yiyoruz. İnsanca yaşam istiyoruz. Kimseden beş kuruş yardım ya da yemek beklentimiz yok. Tek isteğimiz her insan gibi başımızı sokacak bir ev…

Kaynak: Havadis | Devrim Demir | Haberin Tamamı İçin Tıklayın