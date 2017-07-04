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Cevdet Konya yardım istiyor

Kalkanlı’da ormanlık arazide çıkan yangından bölgedeki bir mandıra da zarar gördü

04/07/2017

Cevdet Konya yardım istiyor
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Güzelyurt’a bağlı Kalkanlı bölgesinde önceki gün ormanlık alanda çıkan yangından, bölgedeki bir mandıra da etkilendi. Mandıra sahibi Cevdet Konya isimli vatandaş ise çok sayıda küçükbaş hayvanının ölmesinden dolayı büyük üzüntü yaşadı. Konya, “Mandırada doğum yapmak üzere olan 30-40 hayvan vardı. Hayvanlarım yandı, mandıram yandı. Ben ekmek paramı buradan çıkarıyordum. Tek geçim kaynağım hayvanlarımdı. Benim başka mandıra yapmaya gücüm yok, devletten yardım istiyorum. Yetkililerin gelip ilgilenmesini istiyorum” dedi.

 

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TAGS: kalkanlı, yangın, haber
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