Çevre Koruma Dairesi, Karpaz’daki kaçak yapıları mühürlüyor
Çevre Koruma Dairesi, 24 Nisan tarihinde Karpaz’daki kaçak yapılarla ilgili alınan yıkım kararını uygulamak amacıyla bugün Dipkarpaz’daydı.
10/07/2017
Turistlerin tatil yaptığı tesislerde mühürleme yapmak isteyen Daire Müdürü Abdullah Aktolga ile İşletme sahipleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
İşletme sahipleri, tesislerinde tatil yapan turistlerin mağdur olmaması için Pazartesi gününe kadar yetkilerden bungalovların boşaltılması için izin istediler.
Ancak yetkililer mahkeme kararı doğrultusunda tesisleri mühürleme işlemine başladı.
Çevre Koruma Dairesi geçtiğimiz Cuma günü de bölgedeki bazı tesisleri mühürlemişti.