Çevreye saygımız yok!

Küçükerenköy ile Esentepe arasındaki anayolda boş arazi çevre bilinci olmayan bazı duyarsız kişilerce çöplüğe dönüştürüldü.

Çöplüğe dönüştürülen arazide yemek artıklarından, moloz yığınlarına, eski ev eşyalarından naylon maddelere birçok atık bulunuyor. Çöp alanda onlarca içki şişesi de dikkat çekiyor. Çöp alanları dışındaki alanlara atılan çöpler, çevreye ciddi zarar verirken insan sağlığını da olumsuz etkiliyor.

Etrafa gelişi güzel savurduğumuz çöpler, bulaşıcı hastalık riski taşırken fare, sivrisinek ve haşere gibi hayvanların popülasyonunun artmasına neden oluyor. Havaların ısınması ile birlikte tehlike daha da artıyor.

KAYNAK: HAVADİS - DUYGU ALAN