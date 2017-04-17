“Cevriyem”

Günlerden Pazar.

Türkiye’deki referandum sonuçlarını izliyoruz.

Saat 17:46.

Halk TV “hayır”ların önde gittiğini söyledi.

Konuşmacı: “Türkiye’nin bütün dağlarında çiçekler açıyor” dedi…

…

Aynı dakikalarda Havadis’e telefon açıp bilgi aldım.

Anadolu Ajansı sonuçları vermeye başlamıştı ancak ambargoluydu, kamuya açık değildi.

Buna göre açılan yüzde 21 sandıkta hayırların yüzde 64 civarında olduğu belirtiyordu…

…

Sandıklar açılmadan YSK, dakika bir, gol bir yapmıştı.

Mühürsüz pusulaların da geçerli olacağını duyurunca,

Daha sonuçlar ekranlara yansımadan ortalık karıştı.

Anlaşılan bir dümen vardı.

Birçok yorumcu ve politikacının dikkati buraya kitlendi.

CHP, YSK’yı kınadı ve şaibelere karşı sandık görevlilerini göreve çağırdı…

…

Henüz saat 17:54 ve resmi sonuçlar açıklanmazken şaibeler tartışılmaya başlandı…

…

Saat 18:01 CNN Anadolu Ajansı (AA)’ndan gelen sandık sayım sonuçlarını verdi.

Zaten kamuoyunu aydınlatmada AA tek başınaydı.

Evetler yüzde 60 civarında önde…

…

Saat 18:17.

Ekranlar “Evet”ten yana.

Evetler düşüşte ama yüzde 57 önde.

Hayırcılar ekran manipülasyonlarından bahsediyorlar.

YSK’da açılan sandık 12,9 iken ekranlarda 53 verenler var…

…

Gidişat anlaşıldı:

Ampul az farkla da olsa istediğini yapacak…

…

Saat 18:26.

AA verilerine göre yüzde 61,4 sandık açıldı.

Evet 55,7, hayır 44,3.

…

Anlaşılan “Evet” 52 seviyesinde duracak ve olan olacak.

Çoğunluk hayır diyecek, sandıktan evet çıkacak…

…

Saat 18: 35.

Yandaş ekranlar seçmenin evet dediğini ilan etti bile…

…

Saat: 20:13.

CHP Basın toplantısı yaptı.

Şaibe var dedi. 2,5 milyon oya itiraz edildiğini söyledi.

AA’nın kamuoyunu yanılttığını, bütün büyük şehirlerde hayırlar öndeyken evetlerin nasıl önde olacağını, YSK’daki sayımlarda hayırların önde olduğunu söyledi.

Hatta zafer bile ilan etti…

…

Belli ki gece bu şaibeler altında geçecek.

Ampul elinden geleni ardına koymayacak.

Zaten Binali Yıldırım balkon konuşmasına hazırlanıyor.

…

Saat 20:27.

TC Cumhurbaşkanlığı açıklama yaptı.

Evet çıktığı için “hayırlısı olsun” dedi…

…

Saat:21:27.

Binali Yıldırım balkon konuşmasına başladı.

Daha YSK sonuçları açıklamazken,

Evet’i ilan etti…

…

Saat: 10:10.

Ümit Özdağ YSK binası önünde isyan etti.

Vatandaşın oyuna sahip çıkacaklarını söyledi…

…

Saat 10:13.

Erdoğan kameraların önünde.

Zaferini anlattı.

YSK’ya teşekkür etmeyi ihmal etmedi…

…

Artık yazıyı gazeteye gönderme zamanı geldi.

Kılıçdaroğlu da bir konuşma yapacaktı.

CHP sabaha kadar şaibelerle uğraşacağını duyurmuştu zaten…

…

Özetle böyle geçti Pazar gecesi…

…

Bir ara kanal değiştirmiştim.

Flash TV’de “Cevriyem” filmi vardı.

Başrollerde Kadir İnanır ve Türkan Şoray oynuyordu.

Cevriye meyhaneye düşmüştü perişan haldeydi az biraz başı dumanlı.

Bir ud eşliğinde “Efkarlıyım bu gece/ismin dudağımda bir hece” diye yanık yanık türkü söylerken,

Masadakiler “öf ülen öf” diye efkarlanıyorlardı…

…

Anlaşılan Türkiye’nin dağlarında çiçekler açmıyor,

Bahar mevsimi olmasına rağmen,

Kuruyor,

Kurutuluyor,

Köküne kezzap suyu dökülüyordu…