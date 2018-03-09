Çeyrek altın ne kadar?

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 162 lira seviyelerinde dengelendi.



Dün dolar kurundaki yükselişin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü yüzde 0,53 değer kazancıyla 162,5 liradan tamamladı.



Gram altın, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,3 azalışla 162 liradan işlem görüyor.



Kapalıçarşı'da çeyrek altın 266 lira, Cumhuriyet altını da 1.084 liradan satılıyor.



Küresel piyasalarda doların değer kazanmasının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise 1318 dolar civarında işlem görüyor.



Uzmanlar, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) dün beklentiler doğrultusunda faizlerde bir değişikliğe gitmediğini hatırlattı. ECB Başkanı Mario Draghi’nin açıklamalarını "güvercin" olarak değerlendiren uzmanlar, buna bağlı olarak euro/dolar paritesi ve altının ons fiyatında değer kayıplarının yaşandığını ifade etti.