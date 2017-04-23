Cezaevinde intihar girişimi...
23/04/2017
Mahkumlardan Ekrem Kazak hayatına kıymak istedi
KIBRIS TİME'ın haberine göre;Merkezi Cezaevi'nde yatan mahkum Ekrem Kazak bu sabah 04.00'de intihar girişiminde bulundu.
Tuvalette jiletle boynunu kesen Kazak yaralanarak Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazak'ın şah damarını kesmek istediği ancak başaramadığı öğrenilirken Kulak Burun Boğaz servisinde tedavi altına alındığı öğrenildi.
Uyuşturucu bağımlısı Ekrem Kazak'ın geçtiğimiz Cuma günü de bileklerini keserek intihar girişiminde bulunduğu belirtiliyor.
Hastane yönetiminin Kazak'ın Cuma günü hastanede kalmasının gerektiğini ancak cezaevi yönetiminin bunu kabul etmediği iddia edildi.