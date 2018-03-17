Cezaevinde şiddet iddiası

Mağusa’da ikamet eden Hasan Telsiz isimli vatandaş, sirkat suçundan yargılanarak 6 ay hapse mahkum edilen oğlu Emrah Telsiz’in cezaevinde bazı gardiyanlar tarafından sürekli olarak şiddete maruz bırakıldığını iddia etti.

Oğlunun hayatından endişe duyduğunu söyleyen Hasan Telsiz, olayın hem TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nin hem cezaevi yönetiminin hem de bakanlığın bilgisinde olduğunu ancak söz konusu gardiyanlar hakkında gereğinin yapılmadığını ve oğlunun şiddet görmeye devam ettiğini öne sürdü.

Havadis’e konuşan Hasan Telsiz, şunları anlattı: “Mağusa’da meydana gelen sirkat olayı ile ilgili oğlum sirkat suçundan ben de olay sırasında kullanılan araba şahsıma ait olduğu için olayla bağlantım bulunduğu gerekçesi ile tutuklandık. Cezaevine gönderildik ben 36 gün cezaevinde kaldıktan sonra tazminat ile serbest kaldım Oğlum hakkında 6 ay hapislik cezası verildi. Cezasının 4 ayını çeti, 2 ay sonra çıkacak. Benim de cezaevinde bulunduğum 18 Şubat tarihinde saat 11.00 sıralarında bir gardiyan kardeşine ait koyunları bizim çaldığımızı iddia ederek üzerime saldırdı, ölümle tehdit etti. Alakam olmadığını söylesem de inandıramadım. Oğlum araya girdi, gardiyana, ‘Sen kimsin de babamı ölümle tehdit ediyorsun’ dedi. O sırada çavuşlar koğuşa geldi ve aralarından biri oğluma vurdu. Oğlum yere düştü, yeniden ayağa kalkmak için çavuşa tutundu, çavuşun boğazını sıkmak istedi diye iftira attılar, döve döve oğlumu başka bir yere götürdüler. Eşimi aradım, polisi aramasını istedim

“Polis etkili olamadı”

Eşimin ihbrı üzerine iki polis aynı gün saat 14.15 gibi cezaevine geldi, benim ve bir mahkumun ifadesini aldı. Gardiyanların bir daha bize dokunmayacaklarına garanti verdiklerini söylediler. Oğlumun hastaneye götürülmesini istedim, savcıyı çağırmalarını talep ettim. Polis buna yetkisinin olmadığını söyledi. Polisler gitti.

Oğlum Emrah telsiz, 10 gün boyunca labortta gardiyanlar tarafından şiddet gördü. Ben teminat ile serbest kaldım. Olayı TC Lefkoşa Büyükelçiliği yetkililerine, bakanlık yetkililerine bildirdim. Cezaevi yönetimi de olaydan haberdar. Ancak hiç kimse söz konusu gardiyanlar hakkında gerekeni yapmadı. Oğlum halen içeride şiddet görüyor. Gardiyanlar olanları inkar ediyor.

“Şiddete sessiz kalınmasın”

Hasan Telsiz, olayın meydana geldiği tarih ve saatin belli olduğunu ve cezaevinin güvenlik kameralarından bu olayın tespitinin çok rahat bir şekilde yapılabileceğini söyledi.

Oğlu Emrah Telsiz’in 2 daha cezaevinde kalacağını kaydeden Hasan Telsiz, “Eğer dayaktan öldürülmezse oğlum 2 ay sonra cezaevinden çıkar. O gün çok daha kötü şeyler yaşanmaması için yetkililere bir kez daha sesleniyorum, Gereğini yapsınlar, bu şiddete sessiz kalmasınlar” dedi.

Cezaevinde yakını bulunan kişilere de çağrıda bulunan Hasan Telsiz, “Orayı yaşamadan bilemezsiniz, suçu ne olursa olsun cezaevindeki yakınınıza sahip çıkın” dedi.

DUYGU ALAN - HAVADİS