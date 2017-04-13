Cezaevine gitmeyi kurtuluş olarak gördü

Alkol tesiri altında Mağusa’daki bir ilkokulun bayraklarını çaldığı gerekçesi ile tutuklanan Namık Kemal Özer, tutuklu olarak yargılanmayı istedi

Havadis/Nadire BAHADİ

Mağusa’da Alasya İlkokulu’na ait KKTC ve TC bayraklarını çalmakla suçlanan Namık Kemal Özer tutuklandı.

“Sirkat” suçlaması ile dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılan Özer, suçunu kabul edip polis soruşturmasının tamamlanmasına yardımcı olduktan sonra teminat maksatlı çıkarıldığı mahkemede kimsesi yok diye mahkemeden cezaevine gönderilmesini istedi.

Mahkemenin uygun gördüğü kefil kefaleti şartlarını yerine getirmeyen zanlı Özer hükümsüz tutuklu olarak 1 ayı geçmeyecek şekilde Merkezi Cezaevi’ne gitti.

İlkokulun bayraklarını çaldığını kabul etti

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Löğmen Yücetürk mahkemede verdiği ifadesinde 7-8 Nisan tarihleri arasında Alasya İlkokulu’na ait bayrak direklerinde asılı bulunan KKTC ve TC bayraklarının çalındığını açıkladı.

8 Nisan’da bayrakların yerinde olmadığının fark edilmesi üzerine okul yönetiminin polise şikayette bulunduğunu belirten Yücetürk, okulun kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından zanlı Namık Kemal Özer’in önceki gün tespit edilip tutuklandığını açıkladı. Zanlının polise gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirten Yücetürk, mahkemeden zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Özer: Beni cezaevine gönderin

Mahkemede söz hakkı alan zanlı Namık Kemal Özer mahkemeden kendisini cezaevine göndermesini istedi. Suçu işlerken alkollü olduğunu belirten Özer mahkemede “hiç kimsem yok o yüzden alkol alıp saçma şeyler yapıyorum. Sosyal yardımla geçiniyorum. 1 ay cezaevine gitmek istiyorum” dedi.