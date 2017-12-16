Cezaevine gittiler

Karaoğlanoğlun’da kendilerine reçetesiz ilaç verilmediği için öfkelenen Abdallah Malik ve Faisal Mohamad İsa, eczaneden çıkarken 4 adet parfümü de çaldılar

Devrim DEMİR/Havadis

Malik ve İsa, eczaneden çıkarken 100 TL değerinde 4 adet parfümü çaldılar.

Kamera görüntülerine takılan zanlılar, işletmecinin şikâyeti üzerine önceki gün Girne’de tespit edilerek tutuklandı.

Yapılan sorgulamada işledikleri suçu itiraf eden zanlılar aleyhindeki soruşturma tamamlanırken, dün teminat talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldılar.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlıların yargılanıncaya kadar 1 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Soruşturma tamamlandı

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis çavuşu Ömer Faruk Şengil, zanlıların önceki gün saat 16.30 raddelerinde Karaoğlanoğlun’da girdikleri eczanede kendilerine reçetesiz hap verilmediği gerekçesi ile 100 TL değerinde, 4 adet parfüm çaldıklarını anlattı.

Şengil, işletmecinin şikayeti üzerine zanlıların aynı gün tespit edildiklerini ve çalıntı parfümlerin tasarruflarında bulunduğunu söyledi.

İşledikleri suçu itiraf eden zanlılar aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Şengil, zanlıların yargılanıncaya kadar uygun bir teminata bağlanmaları talebinde bulundu.