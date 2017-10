Cezaevinin yardım çağrısını duyan yok

Yeni cezaevi inşası için atılan adımlar çok yavaş ilerliyor. Merkezi Cezaevinde ise kaos her geçen gün derinleşiyor. Bazı koğuşlardaki mahkum sayısı 50-55 arasında. Gardiyanlar koğuşlara girmeye korkuyor

18 YAŞ ALTI 15 ÇOCUK: Çocuk suçlular için ayrı bir bölüm olmaması nedeniyle 18 yaş altı 15 çocuk büyüklerle aynı koğuşlarda kalıyor. Bu durum da ıslah için cezaevinde olan çocukları yeni suç ve tehlikelerle karşı karşıya bırakıyor. Zaman zaman çıkan tecavüz iddiaları ise doğru dürüst araştırılamıyor

Devrim DEMİR

İmkânsızlıklar nedeniyle iyice çağdışı bir yapıya bürünen cezaevinde, mahkûm- gardiyan- eğitici ilişkileri de kurulamadı. Cezaevinde, okuma yazma öğreten bir edebiyat öğretmeninden, psikolojik destek verecek bir doktordan, iş öğretecek el sanatı uzmanına kadar, her şey eksik ya da yok.

Dünyanın birçok yerinde cezaevleri, iyileştirme, kötü alışkanlıklardan kurtulma, okuma yazma öğrenme, sanat kazanma gibi görevleri de yerine getirirken, KKTC Merkezi Cezaevi’ne basit suçlarla giren gençler, dışarıya çıktığı zaman suç makinesine dönüşüyor.

Mahkûmların ceza aldıktan sonra kalmaları için sağlanan yerler, insan onuruna özel yaşama saygı gösterecek biçimde değil.

Yeni cezaevi inşası için atılan adımlar çok yavaş ilerliyor.

Merkezi Cezaevinde ise kaos her geçen gün derinleşiyor. Bazı koğuşlardaki mahkûm sayısı 50-55 arasında. Gardiyanlar koğuşlara girmeye korkuyor.

Bina eski, mahkûmlar sıkıntıda

Merkezi Cezaevi’nde Ekim ayı itibarı ile 450’ye aşkın mahkûm ve tutuklu bulunmakta. Mahkumların en büyük derdi cezaevinin hijyen koşullarının yetersiz olması.

Aşırı yoğunluk nedeniyle, ranza sistemine geçen cezaevi yönetimi, yapılan takviye ve yeniliklere rağmen sıkıntıları çözemiyor. 7 ve 8 metrekarelik odalarda 8-10 kişi kalıyor.

Mahkûmlar çoğu zaman nefes almakta zorluk çekerken, odaların küçük ve dar oluşu sağlığı tehdit ediyor.

İnsani koşullardan yoksun

Banyo ve tuvaletleri ne kadar ek takviye ile yenilenmeye çalışılsa da, binanın eski oluşu izin vermiyor.

Mahkûm ve tutukluların kullanmakta olduğu tuvaletler ve duşlar içler acısı durumda.

Lağım kokusu içinde banyo yapan mahkûmların en büyük şikâyeti tuvaletlerin artık kullanılmayacak kadar kötü durumda olması. Cezaevinde mahkûmların yaşadığı koşullar tam insani koşullardan çok uzakta.

Çamaşırlarını da banyo yaptıkları yerde yıkamak zorunda kalan mahkûmlar, çamaşırlarını ya hava aldıkları 10 metrekarelik alanda veya yattıkları oda da kurutmak zorunda.

Hükümlü tutuklu ayrımı yapılamıyor

Cezaevinde suçların çeşitliliğine göre mahkûmlar ayrı ayrı koşul yetersizliği nedeniyle ayrılamıyor. Cinayet işleyen bir mahkûmla, mazbata borcundan cezaevine giren mahkûm aynı odada kalıyor.

Çocuk suçluların da durumu farklı değil. Cezaevine hırsızlık nedeniyle yaşları 14 ve 17 arasında değişen, 18 yaş on beş çocuk mahkûm bulunuyor.

Çocuk mahkûmlar, kötü alışkanlıklardan kurtulmak bir yana, tecavüzcüler- katiller ile bir arada.

Gardiyanların can güvenliği yok

Merkezi Cezaevinde görev yapan gardiyanların ise hiçbir şekilde can güvenliği yok. 50-55 kişilik koğuşların bulunduğu cezaevinde her vardiyada 25 gardiyan görev yapıyor. Gardiyanlar, sayım yapmak veya çıkan olaylara müdahale etmek için koğuşlara girmekten korkar noktaya geldi. Sayıca yetersiz olan gardiyanlar, yasal donanımdan da yoksun. Koğuşlarda çıkan olaylara cop, biber gazı ve benzeri ekipmanlar kullanarak müdahale hakları yok. Bu tür ekipmanlar da cezaevinde bulundurulamıyor. Büyük olaylara ancak çevik birlik müdahale edebiliyor

Kayalı: Cezaevinin yardım çağrısını duyan yok

Gardiyanlar Birliği Başkanı Salih Kayalı, yıllardır yeni cezaevinin başlatılması için yıllardır mücadele edenlerden biri. Kayalı, cezaevinin artık isyan noktasına geldiğini açıkladı.

Havadis’e konuşan Kayalı, cezaevinin artan suçlu sayısını kaldıramayacak durumda olduğunu ve yetkililerin cezaevini yardım çağrısını artık duymasını istedi.

Kayalı, “Cezaevi artık fiziki yapısı nedeniyle köstebek yuvası haline geldi. Yapılan ek binalar, geçilen ranza sistemi sorunlara çare olmadı. Koğuşlarda 50-55 kişilik bir ortam oluştu ve bu durum mahkûmlar arasında da dert oluyor. Cezaevinde her gün bir olay her gün bir kavga mutlaka yaşanıyor” dedi.

“Çocukların güvenliği yok”

Salih Kayalı, cezaevinde farklı suçlardan tutuklu bulunan 18 yaş altı on beş çocuğun olduğuna dikkati çekti.

Kayalı, cezaevinin yapısı nedeniyle çocukları diğer mahkûm ve tutuklulardan ayırmanın mümkün olmadığını belirterek, 15 yaşındaki bir çocuğun 40-50 yaşındaki bir mahkûmla aynı koğuşta cezasını çektiğine vurgu yaptı.

Kayalı, “Burada ıslah olmak mümkün değildir, çocuklar her türlü tehlike altındadır. Düşünün ki 15 yaşındaki bir çocuk 40-50 yaşında bir mahkûmla aynı koğuşu paylaşıyor. Olası her türlü tehlike ile bu çocuklar karşı karşıya.”

Gardiyanların hiçbir yetkisi yok

Merkezi Cezaevinde çıkan her hangi bir olay karşısında gardiyanların hiçbir yetkisinin olmadığının altını çizen Kayalı, her vardiyada 25 kişinin görev yaptığını belirtti.

50-55 kişilik koğuşlara her gün 3 gardiyanın girdiğine dikkati çeken Kayalı, “Bugün hangimizin can güvenliği vardır? Geçtiğimiz günlerde basına yansıyan olay ortada. Her gün koğuşlarda kavga çıkıyor ve bunu durdurmak mümkün olmuyor. Güçlü olan bir mahkûm veya tutukluyu durdurabilecek hiçbir donanım yoktur” dedi.